شكرا لقرائتكم خبر عن قطان ينقل تحيات القيادة لرئيس النيجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم، في القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي، أمس، المستشار بالديوان الملكي أحمد قطان، والوفد المرافق له.

ونقل قطان، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـيحفظهما الله- فيما حمّله بازوم، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والازدهار، مؤكدًا أن بلاده تقف مع المملكة تجاه مختلف القضايا الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.

وأبدى رئيس جمهورية النيجر دعم بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما ثمّن قطان عاليًا هذا الموقف الإيجابي.

وجرى، خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وعبَّر مدير مكتب رئيس جمهورية النيجر إبراهيم اباني، عن سعادته بما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأعلن عن دعم جمهورية النيجر لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 خلال الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2023.

من جهته عبَّر المستشار أحمد قطان، عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقًا من العلاقات الوطيدة بين البلدين.