شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحرس الملكي: نعيش بفخر واعتزاز في دولة تقود العالم العربي والإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري: «نعيش الآن وبكل فخر واعتزاز في دولة تقود العالم العربي والإسلامي، وتشكل قوة إقليمية وعالمية على جميع المستويات، ويعيش المواطنون والمقيمون على أرضها الطاهرة بنهضة شاملة وأمن وأمان».

وأضاف: «نحتفي بتأسيس وطننا العريق ليستحضر من خلاله الأحفاد تضحيات الآباء والأجداد وما كابدوه من تحديات في بناء وطن يمتد تاريخه لأكثر من ثلاثة قرون».

وأكد رئيس الحرس الملكي أن المملكة في هذا العهد الزاهر استطاعت تحقيق إنجازات وقفزات تنموية غير مسبوقة، وسارت بخطى ثابتة نحو بلوغ الريادة العالمية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتطلع لمستقبل مشرق من خلال رؤيتها المستقبلية 2030.