شكرا لقرائتكم خبر عن الملك مغردا: دولتنا منذ تأسيسها أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-: نعتزّ بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة في العام 1139هـ -1727م، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم؛ أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل.

وأضاف الملك المفدى في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أمس، إن احتفاءنا بهذه الذكرى؛ هو احتفاءٌ بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود أمام كل التحديات، والتطلع للمستقبل، والحمد لله على كل النعم.