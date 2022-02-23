شكرا لقرائتكم خبر عن نهضة تنموية شاملة ونموذج مميز بين الدول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بين رئيس بلدية وسط الدمام م. حاتم الغامدي أنه منذ تأسيس الدولة السعودية في عام 1727م، وبلادنا تنعم وتفخر بالمجد الذي تأسس على يد رجال حملوا الأمانة وسطروا التضحيات وكتبوا النجاحات في سبيل نهضة تنموية شاملة جعلت بلادنا أنموذجا مميزا بين الدول.

وأضاف: يحمل يوم 22 فبراير عمقا تاريخيا يمتد إلى ثلاثة قرون حملت في طياتها عبق الماضي وطموحات المستقبل لوطن يسير بنا بكل ثبات نحو التقدم والازدهار والنجاح، هذا النجاح الذي سطره سمو سيدي الملك سلمان -يحفظه الله- ليكون سجلا تاريخيا شاهدا ونابضا بالحياة في كل عام ليحكي عن تاريخ بلادنا العريق وجذوره الأصيلة الراسخة في صحراء ووديان وسهول وجبال هذا الوطن الشامخ.

واختتم: إنه لحق علينا أن نحتفي بإشراقة يوم التأسيس المبارك الذي توج نفوسنا بمزيد من الفخر والاعتزاز، داعين الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ مليكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -أيدهما الله- وأن يحمي الوطن ويحفظ لنا النعم وتستمر ذكرى التأسيس وبلادنا في عيش ورخاء دائم.