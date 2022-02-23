شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة دولة عظيمة قامت على أساس متين وركن راسخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن السند، أن يوم تأسيس الدولة السعودية يمثل الانطلاقة الكبرى لهذه الدولة العظيمة التي قامت على أساس متين، وركن راسخ على الكتاب والسنة وتحكيمهما، مضيفا: انطلقت هذه الدولة المباركة من الدرعية التي كانت النواة الأولى التي احتضنت هذه الدولة المباركة والدعوة السلفية، لتنشر من خلالها النور والسلام في جميع أرجاء هذه البلاد.

وتابع: استمرت هذه الدولة خلال ثلاثة قرون وثلاثة عهود على أصول راسخة وفرعها في السماء، حيث أقامت الدين وحققت العدل ونشرت دعوة الإسلام، وحققت الريادة في كل مجالات الحياة، وشمل خير هذه البلاد المباركة القاصي والداني، فتجاوز ساكنيها إلى كل أصقاع الأرض عبر مبادرات رائدة تجسد فيها معاني الإنسانية والجهود الإغاثية التي تقودها بلادنا. وبين أن قادة هذه البلاد المباركة في كل عصورها كانوا أئمة هدى ساروا بهذه البلاد بالحق والخير والعدل والهدى، وتجسدت مسيرتهم بالمنجزات التي تقف شاهدة بما أنجز، حيث قاموا برعاية الحرمين الشريفين وعمارتهما خير قيام، وبنوا هذه البلاد بلبنات من العزة والتضحية والبطولة. وأكمل: علينا أن نتذكر نِعم الله علينا، وما أفاء به على هذه البلاد المباركة، من هذه المنجزات الضخمة والنقلات النوعية والجهود الضخمة من القيادة الرشيدة التي لم تأل جهدا في سبيل التطوير ودعمه في مسيرة تاريخية شهدت قفزات نوعية.

واختتم بالدعاء أن يحفظ الله بلادنا ويديم عليها أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.