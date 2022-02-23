شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ عريق وحضارة متجذرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي: نعيش هذه الأيام ذكرى خالدة وعزيزة على قلوبنا جميعا، وهي ذكرى التاريخ العريق والحضارة المتجذرة والثقافة الراسخة، إنه يوم التأسيس الذي يعد اعتزازا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها، والاعتزاز بما أرسته هذه الدولة المباركة السعودية من الوحدة والاستقرار والأمن.

وأوضح أن صدور الأمر الملكي الكريم بأن يكون يوم «22 فبراير» من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم «يوم التأسيس» يؤكد مدى حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -أيدهما الله- على إبراز الهوية الوطنية لأبناء المملكة العربية السعودية من خلال تخليد تاريخ الوطن المبارك الذي تأسس على يد الإمام محمد بن سعود «رحمه الله» واضع اللبنة الأولى لتاريخنا العريق الذي نحصد ثماره اليوم.

وتابع: استذكار هذا اليوم الممتد لأكثر من ثلاثة قرون منذ عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى ثم الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الثانية ثم الإمام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود -رحمهم الله جميعا- مؤسس الدولة السعودية الثالثة وبانيها وموحدها باسم المملكة العربية السعودية، متخذين من القرآن الكريم والسنة النبوية دستورا، وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها، حتى أصبحت المملكة العربية السعودية صفا واحدا، وكيانا مترابطا، وشعبا متلاحما، ثم سار على نهجه من بعده أبناؤه القادة الملوك البررة -رحمهم الله- ويتابع هذه المسيرة المباركة ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله بتوفيقه- يعاضده ويؤازره ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -سدده الله-.

وأكمل: ها نحن اليوم بحمد الله وفضله نعيش ذكرى التأسيس لهذا الوطن الغالي الذي أسدى لشعبه الأمن والوفاء والرخاء، فبادله الشعب الحب والوفاء والولاء، وإننا لنحمد الله تعالى على ما أنعم به علينا من نعمة الأمن والأمان والإيمان في ظل حكومتنا الرشيدة وقيادتنا الحكيمة.