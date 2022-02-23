شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث تاريخية تحمل وزنا إقليميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير إدارة العلاقات العامة والتواصل بصحة الشرقية مطلق الجلعود: إن تأسيس المملكة العربية السعودية هو أحد الأحداث التاريخية التي تحمل وزنا إقليميا، فهي من الدول ذات التأثير الأكبر على العالم، وتعتبر مناسبة التأسيس هي المناسبة التي غيرت من خارطة الشرق الأوسط، فيحق لكل مواطن ومواطنة الاعتزاز بتاريخ تأسيس المملكة التي امتدت على مدى ثلاثة قرون، والاحتفال بالإنجازات والملاحم التي تحققت بفضل الله وعزيمة أئمة وحكام هذا الوطن.

وأضاف: نسأل الله تعالى أن يرحم الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، والملك عبدالعزيز مؤسس الدولة السعودية الثالثة وموحدها، مرورا بالحكام ومن سار على نهجهم في التأسيس والبناء، الذي كان بمثابة الركيزة الرئيسة التي قامت عليها المملكة العربية السعودية.