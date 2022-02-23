شكرا لقرائتكم خبر عن تجسيد قيمة رفيعة من الاهتمام بالتاريخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بين وكيل الأمين المساعد للبلديات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن للمملكة إنجازات كبرى منذ بزوغ شمسها الأولى، وحق لنا الاحتفاء بها في ذكرى ‫يوم التأسيس‬، مضيفًا: ‏قرار قيادتنا -حفظها الله- يجدد ذكرى الجذور الأولى لوطننا وما يمثله تاريخه من فخرٍ واعتزاز، وجذور راسخة منذ زمن بعيد، وارتباط وثيق مع قيادة رشيدة، لتؤكد أصالة وعراقة هذا الوطن العظيم.

وقال: إن الاحتفال بيوم التأسيس يأتي إيمانًا بأهمية تعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء لاستذكار تاريخ الدولة السعودية التي أسسها الإمام محمد بن سعود وعاصمتها الدرعية، والولاء للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، والاعتزاز بتاريخ هذا الوطن العظيم، وحضارته وتراثه ورموزه وقيمه الوطنية الراسخة، والوفاء لمن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين. وتابع: احتفال المملكة بدءًا من هذا العام بـ «يوم التأسيس‬» وهو اليوم الذي أسس فيه الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام «1139هـ / 1727م»، تأكيد على تاريخ وطننا المجيد المُمتد منذ أكثر من 300 عام، والدولة السعودية دولة ممتدة عبر تاريخها منذ قيامها للمرة الأولى قبل أكثر من 300 عام، إذ لم يفصل بين الدولتين الأولى والثانية سوى 7 سنوات، فيما قامت المملكة بعد 10 سنوات فقط من الدولة السعودية الثانية، وهو ما يؤكد على امتداد الدولة ووضوح المبادئ الراسخة التي قامت عليها.

وأكمل: المملكة العربية السعودية بتاريخها الوطني العظيم، ليست دولة طارئة لا على التاريخ ولا على الجغرافيا، فهي الأساس الذي تشكلت من خلاله وحدة أبناء الجزيرة العربية في تاريخها الحديث بعد أن عانت لعقود من ويلات الفرقة والشقاق والنزاعات.

وبين أن السعودية‬ بإعلانها عن ذكرى ‫يوم التأسيس‬ تُجسد قيمة رفيعة من الاهتمام بتاريخها الذي يُعد امتدادًا أصيلًا لحاضرها ومُستقبلها، تستلهم من خلاله عزيمة جميع أئمة الدولة وملوكها الذين ساهموا في مراحل بناء الدولة.

واختتم: اعتماد ‫يوم التأسيس‬ كيوم إجازة رسمية لجميع الطلاب والطالبات وقطاعات الدولة، يعكس قيمة هذه المُناسبة الوطنية المُهمة، والسعي نحو ترسيخها بالشكل الذي يليق بمكانتها في نفوس أبناء وبنات الوطن، فيوم التأسيس شاهدٌ على عُمق هذه الدولة المباركة وجذورها الضاربة في التاريخ، والاحتفاء به في 22 فبراير من كل عام، يعزز شموخنا وارتباطنا بثراها الغالي منذ 3 قرون حتى عهدنا الزاهر.