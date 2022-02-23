شكرا لقرائتكم خبر عن دعم ومساندة لكل محتاج وضعيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بين وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري أن يوم التأسيس مناسبة لها بعدها التاريخي ووزنها الثقيل، وتذكرنا لها يزداد ويزيدنا فخرا وعشقا وانتماء لهذا الوطن المبارك الذي زرع حبّه في قلوب من يسكن هذه الأرض الطاهرة من مواطنين ومقيمين، بل وتعدى ذلك من يسكنه ويقطنه، بفضل ما تبذله قيادتنا الحكيمة من دعم ومساندة لكل محتاج وضعيف في أي بقعة في العالم، وكل هذا البذل والعطاء توارثته قيادتنا المباركة أبا عن جد.

وتابع: في هذه المناسبة علينا تذكر كل من بذل روحه وجسده في سبيل توحيد وبقاء هذه البلاد ورفعتها ونهضتها وتطويرها منذ العهد الأول إلى عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ومن معه من الرجال المخلصين ومن تعاقب بعده من أبنائه البررة ورجالهم إلى عهدنا الزاهر والزاخر بالإنجازات والنقلات الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية تحت ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله».