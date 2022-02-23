شكرا لقرائتكم خبر عن «التأسيس».. نقطة الانطلاق لإبراز الهوية الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مسؤولون أن صدور الأمر الملكي الكريم بأن يكون يوم «22 فبراير» من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم «يوم التأسيس»، يؤكد مدى حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -أيدهما الله- على إبراز الهوية الوطنية لأبناء المملكة.

وأشاروا إلى أن يوم تأسيس الدولة السعودية يمثل الانطلاقة الكبرى لهذه الدولة العظيمة التي قامت على أساس متين، وركن راسخ على الكتاب والسنة وتحكيمهما، موضحين أن الاحتفال بيوم التأسيس يأتي إيمانا بأهمية تعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء لاستذكار تاريخ الدولة السعودية التي أسسها الإمام محمد بن سعود وعاصمتها الدرعية، والولاء للقيادة الرشيدة -أيدها الله- والاعتزاز بتاريخ هذا الوطن العظيم.

وبينوا أن هذا اليوم هو يوم فارق في تاريخ الوطن والشعب السعودي، ونقطة الانطلاق لتأسيس المملكة العربية السعودية، ويوم للاعتزاز بماضي هذا الوطن العريق، وللفخر بحاضره المزدهر، وللتفاؤل بمستقبله الواعد.