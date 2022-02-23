شكرا لقرائتكم خبر عن نشر السلام والمحبة في الجزيرة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي د. عبدالعزيز الغامدي: بكل فخر واعتزاز نحتفل اليوم بالذكرى الأولى ليوم التأسيس، والذي سطع في نور البلاد المملكة العربية السعودية ، هذا اليوم انطلقت فيه المملكة قوية عالية حاملة لراية التوحيد لتنشر السلام والمحبة والتآلف في أنحاء الجزيرة العربية منطلقة من تمسكها بعقيدة ديننا السمحة.

وأضاف: هذه المناسبة فرصة لتذكير الأجيال بما فعله أجدادنا في سبيل تأسيس وطننا والمحطات الخالدة التي نستلهم منها الدروس والعبر الوطنية، ويأتي احتفالنا بيوم التأسيس ليمنحنا فرصة أخرى للتأكيد على تماسك أبناء الوطن نحو هدف واحد وهو الحفاظ على وطنهم والنهوض به في مختلف المجالات والميادين حتى تظل رايته خفاقة عالية تحت ظل قيادتنا في بلاد جعلها الله قبلة لجميع المسلمين.