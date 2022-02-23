شكرا لقرائتكم خبر عن عراقة شكلت ملامح الحضارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت مديرة مركز السموم الإقليمي بصحة الشرقية د. مها المزروع أن من الجميل أن نحتفل بحضارتنا وتطورنا وجميع ما وصلنا إليه، ولكن الأجمل أننا اليوم نحتفل بماضينا وعراقتنا التي شكلت ملامح حضارتنا منذ ثلاثة قرون، ونتباهى فيه بأصالتنا وقيمنا الراسخة قيادة وشعبا.

وأوضحت أن ذكرى يوم التأسيس هي ذكرى يوم مجيد سطره لنا التاريخ، نفخر به ونتعلم منه، نفخر بمنجزاته التي تعيدنا لعصر الإنسان الذي يبني مجده بيده، عقيدة وخلقا وعزيمة، ونتعلم منه الوفاء والانتماء وحب الوطن، حفظ الله قيادتنا وشعبنا وأدام علينا أفراحنا بأصالة ماضينا وعز حاضرنا ومجد مستقبلنا.