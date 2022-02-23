شكرا لقرائتكم خبر عن ختام «بقيق أجمل» بمشاركة فريق من المتطوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت أمانة المنطقة الشرقية، مبادرة «بقيق أجمل»، والتي نفذتها بلدية محافظة بقيق، بمشاركة فريق من المتطوعين، من المحافظة وخارجها، ومن مختلف الأعمار.

ونفذت المبادرة خلال الفترة من 15 إلى 17 فبراير 2022م، وتم تقسم المتطوعين إلى مجموعات، وتم اختيار الجدران المستهدفة في حي المدينة، وهو حي في محافظة بقيق يقع ضمن المحاور المستهدفة من قبل البلدية، لتحسين المشهد الحضري ولتكون المبادرة في وضع تكاملي مع مستهدفات البلدية وضمن برامجها في معالجة التشوهات البصرية.

وقال رئيس البلدية م. بادي القحطاني: إن مبادرة «بقيق أجمل» تأتي ضمن مجموعة مبادرات تطوعية سيتم طرحها قريبا، بهدف رفع الوعي لدى جميع أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة ومقدرات الدولة لأنها أنشئت لخدمة الجميع، إما بهدف ترفيهي أو خدمي أو جمالي فيجب المحافظة عليها.

وأوضح أن هناك مبادرات تطوعية هادفة سيتم الإعلان عنها عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي في محافظة بقيق، موضحا أنه بإمكان الجميع التسجيل في المنصة التطوعية والمشاركة في المبادرات التي سيتم طرحها.