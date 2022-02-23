شكرا لقرائتكم خبر عن 500 مشارك في «يلا نمشي» برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك نحو 500 شخص من مختلف الأعمار، في فعالية «يلا نمشي»، التي نظمتها لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة رأس تنورة، في ممشى شارع الأمير نايف بن عبدالعزيز، بالتعاون مع مستشفى رأس تنورة العام، وبلدية المحافظة، والهلال الأحمر، وفريق أرمها صح.

وضمت الفعالية، التي تستمر لمدة 3 أيام، شخصيات كارتونية، وألعابا هوائية للأطفال، وتم توزيع نشرات توعوية، وشارك الهلال الأحمر بتعريف المشاركين والزائرين بطرق الإسعافات الأولية، كما شارك مشاة سيهات، وفنانو الرسم، وفريق ساعد التطوعي، الذي أشرف على تنظيم المشاركين وتوزيعهم وتسجيل البيانات.

وأكدت عضو مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية «روابط»، والمشرف العام على الفعالية فايزة الغامدي، أن الفعالية تستهدف تشجيع جميع شرائح المجتمع على رياضة المشي، وفوائدها المختلفة، التي تنعكس على الشخص بالنفع والفائدة، واحتوت الفعالية على مشاركة الأسر المنتجة وأركان صحية بإشراف مستشفى رأس تنورة.

وأضافت: يعد المشي لمدة نصف ساعة يوميا أو أكثر من أفضل الطرق البسيطة والسهلة للحفاظ على صحة وسلامة الجسم العامة، وذلك لأنه يمنح الجسم العديد من الفوائد، منها الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وتعزيز قوة ونشاط الدورة الدموية، وتعزيز وظيفة الجهاز المناعي، وتقوية العظام والعضلات والمفاصل، وتقليل دهون الجسم، وحرق السعرات الحرارية، وبالتالي المساهمة في إنقاص الوزن، وخاصة خلال ممارسة المشي السريع، وتحسين المزاج، وتخفيف التوتر، وتحسين عملية التنفس، وبالتالي حصول الجسم على كمية أكبر من الأكسجين، إضافة إلى منح الجسم القوة والقدرة على التحمل، وتقليل مستوى انخفاض الوظيفة العقلية، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، والتقليل من خطر الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة.