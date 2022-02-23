شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة أمراض العيون بدور الرعاية الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت إدارة الخدمات الطبية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، مؤخرا، مبادرة تطوعية تحت عنوان: «برنامج صحة العين ومكافحة العمى»، على مستوى الفروع الإيوائية، بالتعاون مع تجمع الشرقية الصحي، وبتوجيه من مساعد مدير عام الفرع لقطاع التنمية ابتسام الحميزي. وتهدف المبادرة إلى استقطاب عدد من الكوادر الطبية المتخصصة بطب وجراحة العيون من مختلف المستشفيات بالمنطقة، لإجراء فحوصات النظر وشبكية العين والكشف عن مشكلات العين الشائعة، لمن هم أكثر عرضة لأمراض العيون من كبار السن بدار الرعاية الاجتماعية، ذكورا وإناثا، والأشخاص ذوي الإعاقة من مراكز التأهيل الشامل، والأيتام بدار الحضانة الاجتماعية، وتقديم الخطط العلاجية اللازمة للحفاظ على سلامة الإبصار ووقايته من الأمراض.