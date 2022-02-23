كندا تفرض عقوبات اقتصادية على روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الثلاثاء فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، واصفاً ما تقوم به موسكو ضدّ أوكرانيا بأنّه “غزو إضافي لدولة ذات سيادة، وهو أمر غير مقبول البتّة”.

وقال ترودو “سوف نحظر على الكنديين الانخراط في شراء سندات الدين الحكومية الروسية. وسنفرض عقوبات إضافية على المصارف الروسية المدعومة من الدولة ونمنع أي تعاملات مالية معها”.