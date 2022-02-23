سماع دوي انفجار ضخم في وسط مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أفادت مصادر لوكالة رويترز وموقع RT في جمهورية دونيتسك الشعبية بسماع دوي انفجار قوي، مساء الثلاثاء، في المدينة وسط استمرار عمليات قصفها من قِبل القوات الحكومية الأوكرانية.
وذكرت مصادر محلية أن صوت الانفجار سُمع بوضوح في مناطق وسط المدينة، بينما تفيد الأنباء الأولية بأن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.
ويستمر في منطقتي دونيتسك ولوغانسك منذ الأسبوع الماضي تصعيد عسكري حاد وسط تكثيف القوات الأوكرانية عمليات قصفهما.
وفي وقت سابق من الثلاثاء أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك عن مقتل ثلاثة مدنيين من جراء هجمات الجيش الأوكراني، بينما تحدثت سلطات جمهورية لوغانسك عن مصرع مدنيين اثنين.
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