أقل من دولار.. يفصل نفط «برنت» عن الـ 100

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع سعر برميل «برنت» خلال تداولاته أمس (الثلاثاء) ليتجاوز مستوى 99 دولاراً للبرميل خلال تداولاته. يأتي ذلك بعد إعلان روسيا اعترافها بجمهوريتي لوغانسك، ودونيتسك. وبيّن مصدر من «أوبك بلس» أن التزام مجموعة المنتجين بتخفيضات إنتاج النفط ارتفع إلى 129% في يناير الماضي، مشيراً إلى أن بعض الأعضاء ما زالوا يجدون صعوبة في زيادة إنتاجهم، يأتي ذلك بالمقارنة مع 122% في ديسمبر، و117% في نوفمبر، وفقاً لوسائل إعلامية.
وقال المصدر: «إن التزام أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بلغ 133% في يناير، فيما حقق المنتجون من خارج أوبك التزاما بـ123%».
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