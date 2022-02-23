30 هللة تفصل أرامكو عن قمتها لتتجاوز قيمة «مايكروسوفت»

وفي حال صعود سهم أرامكو إلى مستويات 40.5 ريال للسهم الواحد، فإن القيمة السوقية للشركة ستصبح 8.1 تريليون ريال، كثاني أعلى قيمة سوقية في العالم بعد شركة «أبل»، ولتتجاوز بذلك القيمة السوقية لشركة «مايكروسوفت» التي تبلغ حالياً نحو 8.09 تريليون ريال، عند مستوى سعري للسهم بقيمة 287.93 دولار للسهم (1079 ريالاً للسهم بالريال السعودي).
وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في مؤشر سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» نحو 11.01 تريليون ريال، منها 71.28% تختص بشركة أرامكو. وبلغت القيمة السوقية لأملاك صندوق الاستثمارات العامة في كافة الشركات المدرجة في السوق السعودي نحو 850.87 مليار ريال، ممثلة في شركات «أرامكو، الاتصالات، الأهلي، الكهرباء، معادن، أكوا باور، الرياض، تداول، علم، الإنماء، اسمنت الجنوبية، إعمار، العقارية، بحري، اسمنت القصيم، اسمنت ينبع، دور للضيافة، سابتكو، غازكو، اسمنت الشرقية، الخزف».
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