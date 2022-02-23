«التجارة المصرية»: القطاع الخاص يعزز التعاون العربي

وأكدت الوزيرة خلال كلمتها في فعاليات الدورة 132 لمجلس اتحاد الغرف العربية أمس (الثلاثاء) على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية في المجالات الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه العالم وعلى رأسها جائحة كورونا، في ظل وجود رغبة حقيقية بين الدول العربية لإزالة كافة المعوقات أمام التبادلات التجارية.
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