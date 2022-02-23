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«التجارة المصرية»: القطاع الخاص يعزز التعاون العربي

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محمد بن مسعود - الدمام - شددت وزيرة التجارة والصناعة في مصر الدكتورة نيفين جامع، على أهمية دور القطاع الخاص في زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية، باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية بين الدول العربية، استناداً إلى الإمكانات الضخمة التي تتمتع بها شركات القطاع الخاص.

وأكدت الوزيرة خلال كلمتها في فعاليات الدورة 132 لمجلس اتحاد الغرف العربية أمس (الثلاثاء) على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية في المجالات الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه العالم وعلى رأسها جائحة ، في ظل وجود رغبة حقيقية بين الدول العربية لإزالة كافة المعوقات أمام التبادلات التجارية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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