«أمر العمل» يعرقل استقدام «منزلية» أوغندا

وأشارت إلى أن السفارة الأوغندية عمدت أخيراً إلى فرض رسوم على أمر العمل منذ مدة تراوح بين 3 و4 أشهر، بحيث تفرض رسوم 100 ريال على كل عاملة منزلية، فيما كان الحصول على أمر العمل مجاناً سابقاً، والسفارة لا تفرض أعداداً محددة لاستقدام العمالة المنزلية، فالمكتب يستطيع تسجيل الأرقام التي يطلبها سواء كانت 100 تأشيرة أو 200 تأشيرة، وفي الغالب لا يتجاوز 500 تأشيرة.
وعلى الصعيد نفسه، أعلنت الخطوط السعودية فتح خط طيران لأوغندا؛ ما يساعد على فتح عدة خيارات في عملية حجز مقاعد السفر.
وذكرت المصادر، أن مكاتب الاستقدام كانت تواجه أزمة حقيقية نتيجة محدودية خيارات خطوط الطيران المتجهة إلى أوغندا، مشيرة إلى أن قيمة التذكرة تراوح بين 1200و1500 ريال (ذهاباً فقط)، مبينة أن شركات الطيران العاملة على خط أوغندا لا تتجاوز 4 شركات، برحلات غير مباشرة، إنما عبر محطات توقف (أديس أبابا، دبي، الدوحة، القاهرة).
وقدرت إجمالي عدد العمالة القادمة للسعودية والمغادرة منها بما لا يقل عن 500 يومياً، منوهة إلى أن المكاتب العاملة لاستقدام العمالة الأوغندية لا تقل عن 500 مكتب تقريباً.
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