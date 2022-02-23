نزلاء أجنحة إدارة الوقت بأبها يحتفلون بيوم التأسيس

- احتفل نزلاء أجنحة إدارة الوقت بسجن المباحث العامة بمدينة أبها بمناسبة يوم التأسيس، وذلك بمقر السجن بأبها. - بدأ الحفل بالقرآن الكريم. - كلمة النزلاء. - قصيدتان شعريتان بهذه المناسبة. - عرض فيلم بعنوان (فارس التوحيد) يحكي الحال الذي كانت عليه البلاد قبل التأسيس والتحول الذي حدث بعد تأسيس البلاد على يد الإمام محمد بن سعود. - أوبريت خاص بهذه المناسبة صاحبة فلكورات شعبية شارك فيها جميع الحضور. - ألقى مدير السجن كلمته بهذه المناسبة. - احتفلن نزيلات أجنحة إدارة الوقت في مقر سجنهن بهذه المناسبة الغالية. - وقد عبر النزلاء والنزيلات عن شكرهم وتقديرهم لإدارة السجن لإتاحة الفرصة لهم بالاحتفال بهذه المناسبة على وجه الخصوص، وبكافة المناسبات الوطنية. أدام الله على هذا البلد أمنه واستقراه، وحفظ ولاة أمرنا من كل مكروه.



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