عاجل | تأمين طبي لمنسوبي الثروة السمكية

علمت «دوت الخليج» أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، بصدد التعاقد مع شركة متخصصة لتقديم خدمات التأمين الطبي لمنسوبي البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية.

ويهدف البرنامج إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة في مجال الثروة السمكية، ودعم قطاع الاستزراع المائي لزيادة مساهمته في إجمالي الناتج الوطني، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتغطية احتياجات المملكة من الأغذية البحرية، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد بالمملكة.

وكان مجلس الوزراء وافق على إنشاء البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة بالقرار رقم (514)، وتشرف عليه وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ ويعد استراتيجيةً وطنية شاملة لتطوير قطاع الثروة السمكية وتعزيز دوره الاقتصادي والتنموي المستدام.

قطاع الاستزراع المائي

2.600

كيلو متر خط ساحلي

5

ملايين طن من الأسماك

5 مبادرات

الحملات التسويقية

تهدف إلى التعريف بالفوائد الصحية والقيمة الغذائية للمأكولات البحرية

جذب المستثمرين

زيادة الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي

تطوير البنية التحتية

توفير خدمات لوجستية متكاملة، وتطوير مرافئ الصيد

تحديث البنية التحتية

تهيئة البنية التحتية (المفارخ، مصانع الأعلاف، مصانع التجهيز) للوصول إلى إنتاج 600 ألف طن في 2030

دعم البحث والتطوير

التعاون مع المؤسسات البحثية بهدف إدخال أنواع جديدة من الأسماك ذات جدوى اقتصادية