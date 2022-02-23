أفراح وطن في ذكرى التأسيس

شهدت مناطق المملكة أمس احتفالات المواطنين، بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى في منتصف عام 1139، الموافق لشهر فبراير من عام 1727، على يدي الإمام محمد بن سعود، اعتزازا بالجذور الراسخة للمملكة، وتعبيرا عن ارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ أكثر من 3 قرون.

ومنذ الساعات الأولى من صباح أمس توافد المواطنون، فرحاً بهذا اليوم العظيم للمشاركة في الفعاليات التي تحاكي ذلك التاريخ المجيد.

وفي مدينة أبها بمنطقة عسير توافد آلاف الأشخاص من جميع الفئات العمرية، من كبار السن ومن الشاب والصغار والنساء على موقع الفعالية، التي أقيمت بمناسبة يوم التأسيس.

واستمتع الحضور بالفعالية التي تنوعت، وتضمنت 5 أجنحة ضخمة فضلا عن مشاركة الأسر المنتجة، ومسرح أقيم عليه عدة عروض وفعاليات. وشملت الأجنحة بوابات للمناطق الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية، جميعها يضم أجنحة تحاكي التراث احتفالا بيوم المجد.