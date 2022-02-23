برعاية الفيصل غرفة مكة تحتفل بذكرى 75 عاما

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ تحتفل الغرفة التجارية بمكة المكرمة يوم غد الخميس 24 فبراير 2022 بالذكرى الـ 75 على تأسيسها، وذكرى انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارتها عام 1368هـ الموافق 1948م.

معارض وفعاليات

ويتزامن احتفال غرفة مكة المكرمة مع تدشين مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات الذي يتسع لنحو 30000 زائر، ويقع على مساحة 10000م، بحي الزايدي على طريق الأمير محمد بن سلمان.

ويصاحب تدشين المركز عدداً من المعارض والفعاليات والملتقيات التي ستستمر لمدة 4 أيام تبدأ بعد تدشين مبنى مركز مكة المكرمة للمعارض والفعاليات يوم 23 من الشهر الجاري، لتنطلق بعدها الفعاليات المصاحبة من يوم 24 فبراير 2022 وتنتهي يوم 27 فبراير.

التنمية الاقتصادية

وعبر رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام بن محمد كعكي عن امتنان قطاع الأعمال بهذه الرعاية الكريمة، قائلاً: «نسعد جداً برعاية الأمير خالد الفيصل لاحتفال الذكرى الـ75 على تأسيس الغرفة، ونمتن لكل الدعم المقدم من إمارة منطقة مكة المكرمة للغرفة في مختلف المناسبات والمشاريع، وهو ما يدل على اهتمام سموه ودعمه لكل ما يعزز من أداء القطاع الخاص ومشاركته في التنمية الاقتصادية للمملكة، بما يتوافق مع رؤية 2030».

علامة بارزة

وأكد هشام كعكي أن هذا الحدث سيكون علامة بارزة في تاريخ غرفة مكة المكرمة: «75 عاما مدة طويلة بذلت خلالها غرفة مكة المكرمة جهودا واضحة في خدمة عالم الأعمال والمجتمع، واستطاعت أن تواكب التطورات الاقتصادية والتنموية الكبيرة في وطننا الغالي، لذا جاء هذا الاحتفال ليعكس روح هذا الكيان العريق، ويقدم نماذج ناجحة تطورت بمرور السنوات، ومشاريع جديدة ولدت لترسم ملامح جديدة للمستقبل، ونحتفي بكل السواعد التي بذلت الكثير في هذا الصرح الذي نتوجه اليوم بأكاليل الـ75 عاما».

توجهات إستراتيجية

ويعد مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات أبرز مشاريع الغرفة خلال الدورة العشرين، والأول من نوعه في العاصمة المقدسة، والأكبر مساحة على مستوى منطقة مكة المكرمة، ويهدف بشكل رئيس إلى خدمة الاقتصاد المكي، ومواكبة توجهات البلاد الإستراتيجية، وتعزيز حركة الاستثمار ودور مكة المكرمة كملتقى للأعمال وبيئة خصبة لفتح أسواق جديدة، وتوفير مساحات لإقامة معارض وفعاليات ذات جدوى اقتصادية عالية.

نسخ استثنائية

وتضم صالة المعرض بانوراما من الفعاليات التي كانت الغرفة قد أطلقتها خلال السنوات السابقة ولاقت أصداءً إيجابيةً في أوساط المجتمع، وستعود في نسخ استثنائية تستهدف تعريف الضيوف والحضور وكافة أفراد المجتمع بهذه المعارض، وتسليط الضوء على نقاط دعمها لعالم الأعمال على كافة نطاقاته وجمهوره المستهدف.

وسيتم تدشين «معرض صناع الفعاليات» الذي سينضم إلى باقة معارض غرفة مكة المكرمة، ويجمع المعرض عددا من الشركات والمؤسسات المتخصصة في صناعة وتجهيز الفعاليات والملتقيات، بهدف عرض خدماتهم واستعراض أحدث التقنيات في قطاع صناع المعارض، ويتيح عقد الصفقات وإقامة علاقات تجارية بين منظمي الفعاليات والمهتمين بهذا القطاع.