وزارة الإعلام تحتفي بالوفود الإعلامية الدولية المشاركة في تغطية احتفالات المملكة بيوم التأسيس

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
احتفت وزارة الإعلام بضيوف المملكة من الوفود الإعلامية المشاركة من مختلف دول العالم في تغطية احتفالات المملكة بذكرى يوم التأسيس، وسط أجواء بهيجة واحتفالية .
وتخلل الحفل استعراض فقرة تاريخية لمناسبة يوم التأسيس قدمها المختص في الجانب التاريخي الدكتور محمد العبداللطيف.
فيما رحب رئيس اللجنة الإعلامية لمناسبة يوم التأسيس رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، باسم معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بالوفود الإعلامية الأجنبية، عاداً المناسبة مادة ثرية لوسائل الإعلام التي ستجد آفاقاً واسعة لإثراء محتواها بتاريخ زاخر بقصص الأمجاد والبطولات, ونماذج النجاح التي شهدها التاريخ السعودي منذ بدايته تعد نموذج إلهام للطامحين الحالمين بالمستقبل المشرق.
وأشار إلى أن هذه المناسبة تمثل ثقلاً يعتز به المواطن السعودي ويثبت العراقة والمكانة التاريخية للمملكة، كما يؤكد في الوقت ذاته على التكاتف والتعاضد الممتد بين قيادة هذه البلاد وشعبها منذ ما يقارب الثلاثة قرون.
ورفع الحارثي تهنئة أعضاء اللجنة للقيادة الرشيدة بمناسبة الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس.
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إلى ذلك أبدى مراسل قناة cctv الصينية تشاو لي، انبهاره بما عرفه عن التاريخ السعودي العريق، مبيناً أن مثل هذه المناسبات التي ترسخ وتحفظ تاريخ البلدان تعد تظاهرات مميزة ينبغي الاهتمام بها ورعايتها والحفاظ عليها.
من جهته أكد الدكتور عايد المناع من دولة الكويت، أن هذه المناسبة مدعاة للفخر، حيث تبين مثل هذه المناسبات الثقل التاريخي والسياسي الذي عاشته المملكة منذ القدم وحتى اليوم، عادّاً مسيرة تأسيس الدولة السعودية منذ ثلاثة قرون أنموذجاً يقتدى به للدول الراغبة بالنجاح والوحدة والسير وفق منهجية ورؤية ثابتة وواضحة.
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