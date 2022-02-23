فعاليات “نجناج” الجوف يجمع أبناءها وسط أجواء من الفرح والبهجة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ الجوف

وسط أجواء من الفرح والبهجة انطلقت مساء أمس فعاليات احتفالية منطقة الجوف بيوم التأسيس، والتي بدأت بمسيرة نظمها فرع وزارة الرياضة بالجوف، شارك فيها أكثر من 50 مشاركا في عدد من الرياضات، أولها الجمالة والمشاة والدراجون والدرجات النارية والسيارات الأثرية .

ثم انطلقت فعليات “نجناج” بمدينة سكاكا والذي ضم خمسة أركان لتمثيل تراث المملكة منذ تأسيس المملكة قبل ثلاثة عقود من الزمن، شملت ” المنطقة الوسطى والشمالية والجنوبية والغربية والشرقية ” تعرض الموروث القديم منذ عهد التأسيس، وما اشتهرت به تلك المناطق من الزي الشعبي والعادات والأكلات والصناعات اليدوية والفلكلور القديم والحكاوتي ومشاهد تمثيلية تحاكي الماضي القديم، وركنا خاصا للقهوة السعودية .