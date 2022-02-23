اخبار دوليه – بايدن يرد على بوتين.. عقوبات تعزل روسيا ووعد بالمزيد

محمد بن مسعود - الدمام - بعد إعلان موسكو نيتها إرسال قوات روسية إلى الجمهوريتيين الانفصاليتيين، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بدأ عملية غزو لأوكرانيا، مشدداً على أن الأخير شن هجوما مباشرا على حقها في الوجود.

وفي كلمة له بشأن التطورات الأخيرة من واشنطن، رأى أن موسكو ضربت كل الجهود بعرض الحائط، معلناً بدء تطبيق 4 عقوبات على مؤسسات مصرفية روسية بينها بنك روسيا العسكري.

وهدد بايدن بأن هذه دفعة أولى من عقوبات تعزل روسيا عن المنظومة المالية الغربية وتستهدف «النخب الروسية»، وكذلك مؤسسات مالية، متوعداً بالمزيد.

كما كشف عن عقوبات واسعة النطاق على الديون السيادية الروسية، من شأنها قطع الحكومة الروسية عن التمويل الغربي.