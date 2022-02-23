“الجوازات” تحتفل بـ “يوم التأسيس” عبر المنافذ الدولية وتطلق ختمًا رمزيًا خاصًا بالمناسبة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات “ختمًا خاصًا” بمناسبة يوم التأسيس، يحتوي على الهوية البصرية لهذا اليوم، الذي يوافق الـ 22 من فبراير من كل عام، للاحتفاء بذكرى تأسيس الدولة السعودية عام 1727م، ويحمل معاني جوهرية تاريخية متنوعة مرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية، تختم به جوازات المسافرين في هذا اليوم فقط، كتوثيق ورمز للذكرى الوطنية المجيدة.

وتأتي المبادرة ضمن الاحتفال مع المسافرين، وتقديم الورود والهدايا التذكارية لهم بهذه المناسبة، التي تمثل الاعتزاز بتاريخ الوطن، وتوثيق مسيرة قادته وشعبه الذي يعتز ويفخر بالعمق التاريخي للدولة السعودية، وتوثيق تاريخها العريق الراسخ في جذور التاريخ منذ أكثر من ثلاثة قرون.