السماري يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة يوم التأسيس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري أسمى التبريكات والتهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة حلول ذكرى يوم التأسيس.

وقال معاليه: “نستذكر في هذا اليوم مناسبة وضع اللبنة الأولى لقيام دولة الوحدة والحكم الرشيد والشعب المخلص والعدل، بما لهذا الحدث من وقع مؤثر ومفصلي في التاريخ الحديث للجزيرة العربية، ولما بعثه في الروح العربية من نزعة لمناوأة السيطرة الأجنبية، وما بثه في الضمير المسلم من نبذ للخرافة والجهل، فكانت ثمرة ذلك واضحة عيانًا أمام أبصارنا وبصائرنا، نعاينها -بحمد الله- ازدهارًا ونماءً وتقدمًا في جميع الأصعدة”.

وأشار معاليه إلى أن قراءة تاريخ هذه البلاد المباركة يستصحب معه ذكر أسلافنا الذين عملوا من أجل تحقيق حلم لطالما راود النفوس الأبية الحرة لأبناء وطن قدموا أروع النماذج العربية المتأصلة في أسلافهم وأرضهم أرض الحرمين الشريفين وأرض الحضارات، لتكون مناسبة يوم التأسيس مناسبة نستعيد فيها ذكرى المؤسسين الأوائل، الذين أورثونا الوحدة والمجد والرفعة.