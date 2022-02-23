فيديو| انطلاق فعالية “نجناج الرياض” ضمن الاحتفاء بيوم التأسيس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

انطلقت اليوم ، فعاليات” نجناج” في العاصمة الرياض المقامة ضمن احتفاء المملكة بيوم التأسيس وسط حضور كثيف من الأهالي.

وصممت هذه الفعالية محاكاة لحركة الأسواق التجارية القديمة، وتعبر كلمة ” النجناج ” عن أصوات الباعة والمشترين في صورة تاريخية أقرب للواقع الدراماتيكي لماضي هذه الأسواق من خلال البيع والشراء للمأكولات الشعبية والملبوسات والحُلي والأواني التي كانت تستخدم في ذلك الوقت ولا تزال مسمياتها أو أشكالها حاضرة إلى وقتنا الحالي.

وقسمت “نجناج” إلى خمس مناطق (الوسطى، الشرقية، الشمالية، الغربية، الجنوبية)، ولكل منطقة بوابة تضم معرضاً فنياً مصغراً عبارة عن صور قديمة من كل منطقة بما تحمله من تراث قديم يعبر عن تاريخها خلال الدولة السعودية، إلى جانب مشاركة رواة القصص التاريخية.

وتشمل الفعالية معرضاً فنياً وندوات ثقافية تاريخية، ومعرضًا آخر مختصًا بالقهوة السعودية، وعروضًا للألعاب النارية والهوليوجرام مع مجموعة من البرامج الحديثة التي تلبي أذواق الجميع بمختلف أعمارهم.