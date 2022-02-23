محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : الرئيس الأمريكي “بايدن” يعلن أول تحرك ضد “بوتين” وقرارات تاريخية تبدأ من الغد

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء 22 فبراير/شباط 2022، فرض دفعة أولى من العقوبات على روسيا، مؤكدًا أنها ستعزل موسكو عن المنظومة المالية الغربية.

وأكد بايدن في كلمة له مساء اليوم الثلاثاء، تابعها “الميدان اليمني”، أن الغزو الروسي ضد أوكرانيا يتطلب ردًا حاسمًا من المجتمع الدولي، موضحًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ عملية الهجوم على كييف.

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وأشار بايدن إلى أن أمريكا ستفرض عقوبات على النخبة الروسية وعائلاتهم، مشددًا على أن موسكو ستدفع ثمنا باهظا إذا واصلت سلوكها العدائي ضد أوكرانيا.

وأكد جو بايدن: “فرض عقوبات اقتصادية ومالية على دائرة الحكم الروسية وسنستهدف عائلاتهم”، مضيفا: “سنبدأ بتطبيق 4 عقوبات على مؤسسات مصرفية روسية”.

وتابع قائلاً: “اعتبارا من غد سنبدأ تطبيق حزمة عقوبات على النخبة السياسية الروسية”.

وأكد الرئيس الأمريكي أن قرار روسيا الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوجانسك يعتبر بداية غزو لأوكرانيا وانتهاك سافر للقانون الدولي، لافتًا إلى أن واشنطن ستوفر مساعدات عسكرية لكييف.

وأضاف بايدن: “سيتم نشر قوات أمريكية في شرق أوروبا بدول مثل إستونيا وليتوانيا”، مضيفا إن هجوما روسيا على أوكرانيا “لا يزال ممكنا جدا”، لكنه دعا إلى “إعطاء الدبلوماسية كل فرص النجاح” لحل الأزمة.

وأضاف بايدن أن بداية انسحاب للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية كما أعلنت موسكو “سيكون أمرا إيجابيا”، لكنه تدارك “إننا لم نتحقق حتى الآن” من تنفيذ ذلك.

مؤكدا أن هذه القوات التي يقدر عديدها “بأكثر من 150 ألف” جندي لا تزال “في وضع يشكل تهديدا”.

ووفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن أعضاء الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على حزمة من العقوبات على روسيا.

وقال لودريان عقب الاجتماع غير الرسمي لكبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي: “نرى أن هناك إجراء واضحا ضد وحدة أراضي أوكرانيا. هذا شيء اتفقنا عليه، كما اتفقنا بالإجماع على حزمة من العقوبات”.

وأكد أن حزمة العقوبات ستؤلم روسيا بشدة، لافتًا إلى أن الباب لا يزال مفتوحا للدبلوماسية مع موسكو.

من جانبه، أكد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن العقوبات الأوروبية التي الموافقة عليها استهدفت 27 فردا وكيانا روسيا يقوضون وحدة أوكرانيا.

وأضاف بوريل، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات التي ستفرض ضد روسيا ستؤلم موسكو جدًا، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس على القائمة.

ولفت إلى أن العقوبات ستطال أعضاء مجلس الدوما الروسي الذين صوتوا لصالح اعتراف بوتين بانفصال دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا، مستطردًا أنه تم استهداف بنوك تمول صناع القرار الروسي والعمليات في المنطقتين الانفصاليتين.

وشدد المسؤول الأوروبي على أن الانتهاكات الروسية الجسيمة لن تمر بدون عقاب، مؤكدًا أن العقوبات ما هي إلا جزء من رد أوروبا على موسكو.

وأوضح أن الباب لا يزال مفتوحا للدبلوماسية مع روسيا، لافتًا إلى أن أوروبا تستهدف قدرة الدولة وحكومتها على الوصول إلى أسواق القارة العجوز المالية وخدماتها.

وتابع جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي أظهر موقفا موحدا تجاه دعم أوكرانيا، مشددًا على مواصلة العمل على دفع روسيا للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأكد أن القوات الروسية تتواجد الآن على أراض أوكرانية وهذا يعتبر إلغاء لاتفاقيات مينسك.