شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جدة تتزين بمسيرات رياضية وعروض إضائية احتفاء بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت مدينة جدة العديد من الفعاليات في الطرق الرئيسة والميادين والمباني والبوابات وغيرها من المواقع تشمل أعلام الزينة والإضاءة، وإطلاق المسابقات والفنون الشعبية والتشكيلية، ونشر التهنئة والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية ، احتفاءً بيوم التأسيس تحت شعار (يوم بدينا).

وتزينت عروس البحر الأحمر بالعديد من عروض الإضاءات والهوية في مبنى الأمانة، وبوابات جدة، ومركز الملك عبد العزيز الثقافي، وفي ميادين (الكرة الأرضية والقناديل والنورس)، إضافة لتفعيل الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق والشوارع الرئيسة لنشر التهنئة بذكرى يوم التأسيس ، اضافة الى الحفلات الثقافية الاستعراضية للملبوسات والازياء التقليدية السعودية

في حين انتعشت العروض في مدينة جدة التاريخية والتي تنوعت مابين عروض موسيقية وجولات للدراجات ، والركض ، وعرض مسيرة التأسيس ، بالاضافة الى العرضة السعودية .