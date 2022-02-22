شكرا لقرائتكم خبر عن «أدبي الأحساء» يحتفي بيوم التأسيس عبر ندوة تاريخية ومعرض «تاريخ ومجد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يقدم نادي الأحساء الأدبي باقة من البرامج الثقافية المتنوعة التي تعبر عن مناسبة يوم التأسيس الغالية على نفوسنا جميعا، وتبدأ هذه البرامج بالندوة التاريخية الكبرى " العمق التاريخي والبناء الحضاري " ويتحدث فيها كل من : الأستاذ الدكتور محمد بن ناصر الملحم ، والسيد موسى بن ناصر الهاشم ، والدكتور علي بن صالح المغنم ، ويديرها الإعلامي الشاعر راشد القناص .

ويصاحب هذه الفعاليات معرض " تاريخ .. ومجد " ويقام في رواق النادي الكبير ويحكي مسيرة الدولة السعودية المباركة منذ فجر تأسيسها في الدرعية على يد الإمام محمد سعود - رحمه الله - في العام ١١٣٩هـ ١٧٢٧م حتى الآن بمايزيد على ثلاثة قرون من الزمن تميزت بالعمل والتضحيات لاستقرار الدولة وبناء أمجادها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من سمعة عالمية ورقيٍّ وتحديث في شتى المجالات التي نتفيأ ظلالها في قتنا الحاضر رغد عيش وأمنا واستقرارا، ويستمر هذا المعرض لمدة عشرين يوما.