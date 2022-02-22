شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «نجناج» تعرض للزوار حركة الأسواق الشعبية والأصالة في الملبوسات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت ساحة العروض على طريق الدائري الشرقي بالرياض، فعالية «نجناج» وهي أكبر عرض شعبي ثقافي تحاكي أركانه كفاح الإنسان منذ تأسيس الدولة السعودية وما وصلت إليه من تطور عبر ثلاثة قرون، حيث ضم عرضاً واقعياً لطبيعة مكونات الأسواق الشعبية في أنحاء المملكة.

وتأخذ الفعالية الزائر إلى عصر حركة الأسواق الشعبية والأصالة في الملبوسات والأزياء التقليدية السعودية، إلى جانب إقامة معرض فني وندوات ثقافية تاريخية وآخر متخصص بالقهوة السعودية، وعروض الألعاب النارية مع مجموعة من البرامج المناسبة لأذواق الجميع بمختلف فئاتهم العمرية.