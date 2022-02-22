شكرا لقرائتكم خبر 18.7 مليون معتمر منذ بدء قرار التفويج في 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت احصائيات لرئاسة شؤون الحرمين أن نحو 18.7 مليون شخص أدوا فريضة العمرة بعد صدور الأمر السامي بالتفويج، وذلك خلال الفترة من 4 أكتوبر 2020 وحتى 16 فبراير 2022.

من جهة أخرى استكملت الإدارة العامة للموارد البشرية ممثلة في إدارة تطوير الموارد البشرية تنفيذ برنامج بعنوان (التخطيط الاستراتيجي ومؤشرات قياس الأداء) ضمن سلسلة البرامج التأهيلية المتخصصة المصاحبة لمشروع أدائي، وذلك بهدف تطبيق إدارة التغيير المصاحبة للمشروع.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية زيد بن حميد، أن الإدارة تسير في خطى تفعيل استراتيجية التدريب وتحقيق إحدى أهدافها « تطوير وتأهيل القيادات» وتسعى لإحداث التغيير المنشود في مجال تنمية الموارد البشرية وصولا إلى تحقيق أعلى مراحل النضج في ممارسات الموارد البشرية في الرئاسة وهي الاستثمار في رأس المال البشري، وما يتطلبه ذلك من رفع القدرات والممارسات الاستراتيجية للقيادات الشابة في الرئاسة بما ينعكس على أداء الثروة البشرية العاملة في الحرمين الشريفين لتصبح موارد بشرية متطورة، وفاعلة، وممكنة.

على صعيد آخر قدمت جمعية نماء الأهلية بمنطقة مكة العون لـ 815 متطوعا عبر مشاريع توزيع المنتجات الخيرية بالمسجد الحرام، حيث منحت المتطوعين ساعات تطوعية مرنة بلغت 2.448 ساعة تطوعية. وشملت مشاريع نماء على توزيع مياه السقيا لقاصدي الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى توزيع المعقمات الطبية، حيث بلغ عدد عبوات المياه التي تم توزيعها منذ بداية العام الهجري الجديد 3.807.791 عبوة ماء، بينما بلغ عدد المعقمات 38.966 معقم يد.

إجمالي المستفيدين من العمرة والصلاة بالمسجد الحرام:

