وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديين بجامعة حفر الباطن

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واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولائقا طبيا، وحاصلا على جميع مؤهلاته العلمية من جامعات سعودية أو جامعات معترف بها، وألا يزيد عمر المتقدم لوظيفة محاضر عن 35 سنة، مع استثناء المتقدمين لوظائف محاضر من الدارسين حاليا لدرجة الدكتوراه، وأن يكون المتقدم على وظيفة محاضر حاصلا في مرحلة البكالوريوس على تقدير جيد جدا فأعلى، وألا يقل تقدير المتقدم لوظيفة أستاذ مساعد عن تقدير «جيد» في مرحلة البكالوريوس، وعن تقدير «جيد جدا» في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.
ويتوجب على المتقدم إرفاق « شهادة المعادلة» الصادرة من وزارة التعليم للمؤهلات العلمية التي حصل عليها من جامعات غير سعودية، وأن يكون نظام الدراسة في جميع المراحل (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) بالانتظام الكلي والتفرغ، مع امتداد التخصص بين تلك الدرجات العلمية، مع ضرورة إرفاق قرار الابتعاث أو الإيفاد إذا كان موظفا حكوميا.
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