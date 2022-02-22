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841 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1922 حالة

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- بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية 841 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس ، وتعافي 1922 حالة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.


  • 764 حالة حرجة
  • 741,237 إجمالي الإصابات
  • 715,514 إجمالي حالات الشفاء
  • 16,136 إجمالي الحالات النشطة
  • 8987 إجمالي عدد الوفيات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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