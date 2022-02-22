10 ملايين ريال إيرادات الدفاع المدني من الغرامات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إيرادات الدفاع المدني لعام 1441 - 1442هـ نحو 30 مليون ريال، منها 10 ملايين مصدرها الغرامات والجزاءات، في حين أن مصدر 14 مليونا منها من مبيعات أخرى، بحسب ما ورد بتقرير الإنجازات السنوي للمديرية العامة للدفاع المدني. بينما وصلت الإيرادات المتنوعة غير المصنفة نحو 4.4 ملايين ريال، إلى جانب 227,500 ريال من بيع الوثائق والأنظمة. التكاليف المعتمدة





إجمالي 6,342,478,782 ريالا سعوديا



تعويض العاملين 6,219,291,000



السلع والخدمات 463,782



مصروفات أخرى 844,000



أصول غير مالية 121,880,000



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