بلقيس المعينا إلى رحمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقلت إلى رحمة الله تعالى ظهر أمس بلقيس بنت عبدالرحيم آل معينا، وأديت الصلاة عليها في مسجد الجفالي بجدة بعد العصر، ودفنت في مقبرة أمنا حواء. ويتقبل العزاء في الفقيدة على الواتس اب (0565656536). تغمدها الله بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



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