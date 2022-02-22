شكرا لقرائتكم خبر أول ملتقى للابتكارات التقنية في نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف الملتقى إلى تشجيع الموهوبين والمتميزين بمجال الحوسبة وتقنية المعلومات، واكتشاف وتشجيع الطاقات الشبابية في المجال التقني، والتدريب والمشاركة الفعالة داخليا وخارجيا، وتحويل الأفكار التقنية إلى مشاريع استثمارية ناجحة.
ويتضمن الملتقى معرضا مصاحبا للملصقات العلمية تمثل مخرجات مشاريع طلاب وطالبات كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات، لتنمية المهارات الناعمة لدى الطلبة المشاركين، وتطوير مشاريعهم، وبث روح المنافسة لديهم، ومسابقة لطرح أفكار المتنافسين الإبداعية التقنية لحل مشكلات واقعية في مجال الصحة والتعليم والتحول الرقمي وخدمة المجتمع، إضافة إلى حلقة نقاشية بعنوان «تقنيات المستقبل»، يشارك فيها نخبة من أكاديمي الجامعة والمتخصصين.
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