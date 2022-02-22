أمير المدينة المنورة يرفع التهاني والتبريكات للقيادة بمناسبة يوم التأسيس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة يوم التأسيس الذي يُشكل اللبنة الأولى لقيام هذا الكيان الشامخ.

وقال سموه ” إن لهذا اليوم قيمة رفيعة من تاريخ هذه البلاد الغالية، فهو امتداداً أصيلا لحاضرها ومستقبلها، لنستلهم من سيرة أئمة الدولة وملوکها دروساً وعبر في الإسهام في بناءها وازدهارها، والحفاظ على مكتسباتها في الحاضر والمستقبل بمشيئة الله تعالى.

ونوه سموه بما يشهده وطننا الغالي في العهد الزاهر الحالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله -، من نهضة شاملة وعامة، لتواصل هذه البلاد المباركة مسيرتها الحافلة نحو نموها وتطويرها ورفعة شعبها، سائلاً الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتنا الحكيمة، وأن يديم على الوطن نعمة الاستقرار والأمن والأمان.