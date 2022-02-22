محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 12433 في يوم 22 فبراير 2022، أظهرت تسجيل 3425 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 4823 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 465393.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 31803 حالة، منها 67 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و24 حالة في العناية المركزة و4 حالات وفاة.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 4 حالات وفاة.. و3425 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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