محمد بن مسعود - الدمام - هل فكرت سر اختلاف أماكن ازرار القمصان بين الرجال والنساء.. معلومة يجهلها الكثيرين ولم يخبرك بها أحد

كثيرا ما نلحظ وجود فوارق كبيرة بين الملابس الرجالي والملابس الخاصة بالنساء ومنها مكان وجود أزرار القمصان والتي تختلف بين الجنسين.

البعض قد يظن أنه مجرد أمر عادي أو مجرد شيء خاص بالموضة التي كانت متبعة منذ سنوات طويلة واستمرت حتى الآن.

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ولكن الغريب أن وراء هذا الأمر شيء يعود إلى آلاف السنوات التي مضت وقت كان فيه الرجال مشغولون بالحروب والنساء مشغولت بتربية الأطفال فقط.

سر اختلاف أماكن أزرار القميص

وتتبعت صحيفة ديلي ميل البريطانية الأسرار وراء تغير أماكن أزرار القمصان بين االرجال والسيدات لتكتشف أن الأمر له أبعاد تاريخية.

وأضافت الصحيفة أنه في العادة تكون الأزرار الخاصة بالقمصان الرجالي على جهة اليمين بينما تكون أزرار قمصان السيدات على جهة اليسار.

وتابعت أن هذا يعود إلى العصور القديمة عندما كان الرجال يذهبون للحرب ويحملون السلاح في عمليات المبارزة التي كانت تسبق أي معركة.

وأوضحت أن المبارزة كانت بالطبع أساس الحروب فكان لابد أن يحمل المقاتل السيف باليد اليمني ويجب ارتداء ملابس تسهل عليه الأمر.

وأشارت إلى أنه من خلال تلك الطريقة يمكنه أن يستخدم اليد اليسرى لفك الأزرار بسهولة أكثر من اليد اليمنى التي تمسك السلاح.

بينما بلنسبة للنساء إن أزرار القمصان كانت توجد على جهة اليسار لكى تلائم دورها كأم، وتنساب عملية الرضاعة.

ولفتت إلى أن الأم كانت تحمل طفلها على اليد اليسرى لكي تستطيع أداء باقي أعمالها المنزلية باليد اليمنى وبالتالي يسهل عليها فك أزرار القميص خلال الرضاعة.

وتابعت أن هذا التصميم خصص ليناسب النساء خلال أداء أعمالها المنزلية ورعاية أطفالها في نفس الوقت دون الشعور بعدم أريحية.

وأشارت إلى أنه لهذا السبب تم وضع أزرار القمصان النسائية على جهة اليسار لكي يصبح من السهل عليها استخدام اليد اليمنى لتتناسب في فكها.