أحد قدامى سكانها: “الدرعية” عشق الملوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق _ الدرعية

روى عبدالله العواد أحد قدامى سكان الدرعية في فيديو بثه الحساب الرسمي لهيئة الإذاعة والتلفزيون على تويتر، قصة 90 عامًا قضاها في الدرعية، وهو يلقي الضوء على كثير من التفاصيل المهمة حول تاريخ الدرعية وعلاقتها بالدولة السعودية في مراحلها الثلاث، والمكانة الرفيعة التي تحظى بها هذه المدينة لدى ملوك المملكة.

وقال العواد في حديثه العفوي إن ما جعل الدرعية تحتفظ بمكانتها حتى اليوم، أنها تعتبر مصيفًا للملوك ومختلف السكان من المناطق المجاورة، حيث تنخفض درجة الحرارة فيها خلال الصيف إلى حوالي 8 درجات مئوية، علاوة على أن بيوتها الطينية ومساجدها الأثرية تكسبها عمقًا تاريخيًا يعيد إلى ذاكرة زوارها أمجاد الدولة السعودية وتاريخها العريق على مدى فتراتها الثلاث.