محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. نهاية مأساوية لأم أخذت معها الجوال في الحمام .. وهكذا عثر عليها طفلها

قررت أم روسية اصطحاب جوالها معها في الحمام وذلك لانتظارها مكالمة هامة، ولكن ما حدث بعد ذلك كان كارثياً.

وفي التفاصيل بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فقد عثر طفل في الرابعة من عمره على أمه أنستازيا شيربينينا (25 عامًا) راقدة بلا حراك في الحمام بمنزلهم في مدينة توغوتشين جنوبي روسيا.

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وأضافت الصحيفة، أن الطفل في البداية لم يفهم ما حدث، لكنه سحب القابس من مقبس الكهرباء، وبعدها ربت على وجه أمه فلم ترد عليه، وبسرعة اتصل على جدته التي جاءت على الفور؛ حيث تم نقل الأم إلى المستشفى؛ ليعلن الأطباء أنها توفيت بصعق كهربائي.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن صديقة أناستازيا، أنها كانت تنتظر اتصالًا هامًّا؛ لذلك أبقت الهاتف بالقرب منها وقت وفاتها، كما وضعت الهاتف على الشاحن بوصلة سلك كهربائي، وعندما انهمكت في المحادثة، جذبت الهاتف بالشاحن والوصلة الكهربائية، وفجأة سقط سلك الكهرباء في الماء فوقع انفجار مكتوم، وصعقتها الكهرباء في الحال، كما احترق صدرها.