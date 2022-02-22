فعالية “المجلس” بالرياض تناقش جوانب من ثقافة وتاريخ مرحلة التأسيس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

بدأت مساء اليوم ضمن الاحتفاء بيوم التأسيس فعالية “المجلس” التي تسلط الضوء على الجوانب الثقافية والتاريخية في مرحلة الدولة السعودية الأولى وذلك في المتحف الوطني بالرياض.

وحملت الندوة الأولى عنوان “لمحات تاريخية من الدولة السعودية الأولى” لأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور طلال بن خالد الطريفي, الذي تناول فيها التحول الأمني في الجزيرة العربية بعد تأسيس الإمام محمد بن سعود للدولة السعودية الأولى والتطورات السياسية والاقتصادية إلى جانب الواقع العلمي والثقافي والصحي في تلك الحقبة.

وتطرق أستاذ التاريخ السعودي بجامعة الملك سعود الدكتور حمد بن عبدالله العنقري في الندوة الثانية “المخطوطات والمكتبات في الدولة السعودية الأولى”، إلى المخطوطات التي كان لها الأثر البالغ في نشر العلم، وبما تحمله من كنوز عملية توارثتها الأجيال حتى يومنا الحاضر، مستعرضاً عدداً من المؤلفات والمخطوطات والمكتبات الخاصة التي أسهمت في نشر العلم والحفاظ على التاريخ والموروث العلمي والأدبي.

فيما أوضحت المحاضرة بقسم الطهي في جامعة الأميرة نورة روان خضري، خلال الندوة الثالثة التي جاءت بعنوان “الأكلات الشعبية في الدولة السعودية الأولى،” أن طبيعة الأطعمة في تلك الفترة ترتكز على الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، مشيرة إلى ارتباط بعض عادات تقديم الموائد بقيم أصيلة نابعة من الكرم وحسن الضيافة.

وتضمنت الفعاليات ورشتي عمل جاءت الأولى تحت عنوان ” كيف نقرأ التاريخ ؟” تحدث فيها الدكتور طلال الطريفي عن ماهية التاريخ، والحيادية والموضوعية في قراءة التاريخ، والعوامل المساعدة في الكتابة التاريخية.

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وناقشت الورشة الثانية بعنوان “العمق التاريخي للإنسان السعودي” للأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، أصالة المواطن وتوارث القيم والمبادئ التي تعزز من الموقف تجاه أي تغييرات.