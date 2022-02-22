محمد بن مسعود - الدمام - امرأة تقتل زوجها بشكل وحشي بمساعدة صهرها .. والسبب لا يخطر على بال!

تجردت امرأة سورية، من ريف دير الزور التابع لسيطرة نظام الأسد، من مشاعرها الإنسانية، وقامت بقتل زوجها، بطريقة وحشية، بالتعاون مع زوج ابنتها.

وذكرت صفحات موالية للنظام، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن امرأة من منطقة الميادين، بريف دير الزور، تعاونت مع صهرها لقتل زوجها، بحجة أن معاملته لها ولأولادها سيئة.

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وأضافت أن الصهر قام بضرب والد زوجته بقطعة من الطوب على رأسه، ففارق الحياة على الفور، وسرق المجرمان بعد ذلك مبلغ 600 ألف ليرة سورية من منزل الضحية.

وقام القاتلان بسحب الجثة إلى بيت آخر مهجور، يملكه الضحية، ثم غادرا المكان، وكأن شيئًا لم يكن.

وقبل أيام ظهرت بعض العظام فوق سطح الأرض، بعد قيام الكلاب الشاردة بنبشها، ما دفع القاتلة للحضور إلى المكان وحرق تلك العظام، بقصد إخفاء معالمها.

وتشهد مناطق سيطرة الأسد جرائم قتل بشكل يومي، معظمها ناجم عن عمليات خطف وسرقة وسطو مسلح، بقصد الحصول على المال، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة في تلك المناطق.