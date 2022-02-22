رئيس أمن الدولة: نعتز في هذه الذكرى بجذورنا وتاريخنا المجيد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ وإلى أفراد الشعب السعودي كافة، بمناسبة يوم التأسيس.

وقال معاليه:” تحتفل بلادُنا الغاليةُ في هذا العهد الميمون، بذكرى تأسيس وطن عظيم ضارب في عمق التاريخ؛ إذ يزيد على ثلاثة قرون ويوافق النصف الثاني من عام 1139هـ، وتحديداً بتاريخ 30 / 6 / 1139هـ 22 / 2 / 1727م، وهي ذكرى تمت على يدي الإمام محمد بن سعود ـ رحمه الله ـ الذي أسس الدولة السعودية على قيم وثوابت راسخة، حققت أمنه واستقراره في عاصمتها الدرعية، ومن عاصمة الأصالة رُفعت الراية، وأشرقت الأمجاد على أرض الأجداد، وَوُضعت اللبنة الأولى لاستقرار ونماء الوطن، وبدأت مسيرة توحيد أرجاء الوطن تحت قيادة وراية واحدة “.

وأضاف:” نعتز في هذه الذكرى بجذورنا وتاريخنا المجيد، الذي نستقي منه معاني الولاء والفداء للوطن والقيادة، ونحن اليوم بروحنا السعودية عازمون على بلوغ طموحنا للرقي بوطننا ومواصلة أمجاده، والحفاظ على أمنه ورفاهيته ومكتسباته “.

وسأل معالي رئيس أمن الدولة الله عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان، وأن يرحم شهداءنا الأبطال الذين وقفوا دون الوطن ومقدساته، ضدّ كُلِّ من يحاول زعزعة أمنه والمساس بحدوده، وأن يوفق بلادنا الغالية للمزيد من التطور والرخاء في ظل القيادة الرشيدة.