بالصور .. مشاهد الفرحة والتفاعل مع يوم التأسيس بعسير

في مشهد وطني عمته مشاعر البهجة والفرحة على ملامح المواطن والمقيم، احتفل أهالي عسير اليوم بذكرى التأسيس في مظاهرة ثقافية جسدت الأزياء التقليدية خصوصا تلك التي كانت معروفة في محافظات ومدن منطقة عسير. وتضمنت الفعاليات فعالية "نجناح أبها" التي أقيمت في مدينة أبها وحضرها الكثير من أهالي منطقة عسير، كما جذبت الاحتفالية الكثير من الحاضرين إلى الدخول إلى سوق الثلاثاء الشعبي القريب من موقع الحدث حيث يعتبر هذا السوق من أقدم الأسواق الشعبية في المنطقة.



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